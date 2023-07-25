В Беларусь привезли боевую технику ЧВК «Вагнер»

В Беларусь 25 июля впервые привезли боевую технику ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на «Беларускi Гаюн».

Медиа сообщает, что в республику прибыла 11-ая колонна ЧВК «Вагнер». В ее составе — фуры, тягачи, экскаваторы и шесть бронеавтомобилей «Щука».

Кроме этого, по оценкам «Беларускi Гаюн», в страну прибыли более 3500 наемников.

Ранее сообщалось, что российские войска приняли вооружение и военную технику от ЧВК «Вагнер».