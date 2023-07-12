Российские войска приняли вооружение и военную технику от ЧВК «Вагнер»

Российские войска приняли более двух тысяч военной техники и вооружений от ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что также передали сотни единиц тяжелого вооружения: танки, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильную технику и стрелковое оружие.

Как говорится в сообщении, среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.

Также приняли более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.