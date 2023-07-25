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Рязанцы поинтересовались, сколько пролежит открытая щебенка около Торговых рядов

Рязанцы поинтересовались, сколько пролежит открытая щебенка около новой сцены Торговых рядов. Вопрос задали читатели РЗН. Инфо.

Пользователи спросили, когда завершится благоустройство. Как рассказали рязанцы, они все лето «любуются» на щебенку в сквере. Сначала у Торговых рядов частично положили плитку, потом на нее поставили сцену, даже стали проводить на ней мероприятия. Однако большая часть сквера просто засыпана щебенкой, гости праздников спотыкаются о недоделки, оставленные рабочими.

Напомним, в мае, на тот момент мэр города Елена Сорокина рассказывала, что город собирается выходить на торги, потому что скверу у Торговых рядов требуется еще один этап благоустройства.