Мэр Рязани Елена Сорокина проверила благоустраеваемые территории

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила благоустраеваемые территории. Об этом она рассказала на странице в соцсети «ВКонтакте».

На площади Ленина завершаются работы по благоустройству сквера у Торговых рядов. На площадке сделали детскую игровую зону с резиновым покрытием, установили 50 опор освещения, двое качелей, карусели, лавочки, урны, шезлонги, декоративные вазоны, уложили рулонный газон, возвели 3 настила для отдыха — амфитеатр, сцену, подиум. Провели подготовительные работы перед ремонтом фонтана — для облицовки керамогранитом, замены подсветки и подводки.

Мэр рассказала, что неизвестные люди сломали качели. Их демонтировали, позже на их месте установят новые. Полиции передали видео с камер наблюдения. Глава горадминистрации поручила установить на площадке табличку с возрастными ограничениями по использованию игрового оборудования.

«Давно хотелось, чтобы у нас в центре города появились панорамные качели. Сейчас их подарит жителям Новорязанская ТЭЦ — установка уже запланирована. Спасибо неравнодушному, социально ориентированному бизнесу!», — написала Сорокина.

Перед приемкой территории мэр поручила привести в порядок газон.

Глава горадминистрации отметила, что необходим еще один этап благоустройства, чтобы пространство приобрело эстетически целостный вид. «На будущей неделе выходим на торги. Проектной документацией предусмотрены укладка тротуарной плитки в амфитеатре и на новом тротуаре возле пешеходного перехода, а также по периметру фонтана, монтаж ограждения вокруг амфитеатра и детской площадки, облицовка фонтана керамогранитом, установка чугунного ограждения за амфитеатром, восстановление тротуарной плитки в местах провалов и высадка деревьев взамен старых спиленных», — заявила Сорокина.

Также мэр осмотрела несколько участков дорог. В 2023 году провели работы по устранению колейности на улицах Новой, Есенина, Интернациональной и Касимовском шоссе. Работы завершились, однако пока не приняты.

Глава горадминистрации отметила, что участок по улице Новой был с очень сильной колейностью. Выполнены работы на площади 450 квадратных метров: специалисты отфрезеровали асфальтовое покрытие, разлили вяжущий материал и покрыли асфальтобетонной смесью и уплотнили. Мелкие ямы отремонтирует дирекция благоустройства города.

На улице Баженова специалисты планируют отремонтировать асфальтобетонное покрытие на проезжей части протяженностью 520 метров, обустроить подходы к пешеходному переходу на Славянском проспекте, заменить автобусный павильон, дорожные знаки и нанести разметку.

«Участок дороги был в очень плохом состоянии. Сейчас большая часть работ выполнена, доделать все подрядчик планирует в июне — раньше срока, обозначенного в контракте», — написала Сорокина.