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Малкову представили 12 решений по повышению рождаемости в регионе

Губернатору Павлу Малкову представили 12 решений по повышению рождаемости в регионе. Их разработали участники проекта «Обучающие экспедиции» клуба Лидеров России «Эльбрус», которые работают над решением задачи по увеличению показателей рождаемости в регионе. На встрече присутствовала также депутат Госдумы, курирующий клуб Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Лучшие из 12 решений доработают и реализуют в регионе. В перспективе наиболее успешные практики планируется масштабировать в субъектах ЦФО.

Познакомившись с проектами, Павел Малков рекомендовал исследователям использовать опыт работы по поддержке семей участников СВО, распространяя подобный системный и адресный подход на семьи, которые планируют детей и уже их воспитывают.

«Мы обсуждаем очень важную задачу, — что можно сделать для увеличения количества детей в семье и в целом для повышения рождаемости. Вопросы демографии стоят в регионе очень остро. Командой проведена большая работа: от обучения до опросов жителей и аналитики. Первые промежуточные результаты уже есть. Теперь эти результаты совместного труда нужно воплощать в жизнь», — сказал Павел Малков.

Депутат Госдумы, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова подчеркнула, что визитной карточкой клуба является интеллектуальное волонтерство.

Справка:

Проект «Обучающие экспедиции» реализуется клубом Лидеров России «Эльбрус» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он направлен на решение социально-экономических задач в конкретных регионах страны.

Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» работают вместе с региональными органами власти, жителями, представителями общественных организаций, бизнеса, экспертами. Для выработки предложений применяется методология сервис-дизайна, предполагающая проведение глубинных интервью с людьми, изучение их мнения и ожиданий.