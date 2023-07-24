В Рязани завершился турнир «ИНВЕСТ CUP»

23 июля завершился седьмой сезон ежегодного турнира «ИНВЕСТ CUP» по баскетболу 3×3. Соревнования проходили в течение двух дней на площадке МАУК города Рязани «Лесопарк».

В этом году в список участников турнира, помимо команд из городов России, вошла сборная из Республики Беларусь. На баскетбольной площадке в финальном туре встретились 89 команд. За игрой спортсменов следили профессиональные арбитры, имеющие лицензию судей РФБ по баскетболу 3×3.

По итогам соревнований места на пьедестале почета распределились следующим образом:

Категория U15 девушки (2008 г. р. и младше)

1 место — «Плавск» (Тула)

2 место — ДЮСШ «Плавск» (Тула)

Категория U15 юноши (2008 г. р. и младше)

1 место — «Дельфин» (Новомичуринск)

2 место — «Единство» (Рязань)

Категория U18 девушки (2005-2007 г. р.)

1 место — «Лидер 2007» (Касимов)

2 место — «Рекорд 1» (Кораблино)

Категория U18 юноши (2005-2007 г. р.)

1 место — «UNITY» (Рязань)

2 место — «Duracell» (Рязань)

Категория женщины (2004 г. р. и старше)

1 место — «Moskva» (Москва)

2 место — «Матрешки» (Москва)

Категория мужчины (2004 г. р. и старше)

1 место — «NNTU-Guns» (Тула)

2 место — «R2D2″ (Воронеж)

В торжественной обстановке победителей и призеров поздравили президент Федерации баскетбола Рязанской области, председатель Совета директоров ФПК „ИНВЕСТ“ Александр Жукаев, директор по правовым вопросам ФПК „ИНВЕСТ“ Елена Акимкина, а также директор МАУК города Рязани „Лесопарк“ Алексей Пазизин.

Победителям были вручены кубки, медали и фирменные футболки „ИНВЕСТ CUP“. Всем участникам соревнований подарили мячи от ШБЛ „КЭС-Баскет“.

"В этом году ежегодный турнир „ИНВЕСТ CUP“ обрел международный статус. В течение двух дней велась бескомпромиссная борьба за призовые места и путевки на Финал Кубка России. На площадках царил дух честного соперничества. За свою команду каждый игрок выкладывался на сто процентов, и в каждом таком моменте чувствовалась сила спорта, объединяющая баскетболистов. Считаю, что Чемпионат завершен достойно! Особые слова благодарности выражаю всем участникам и организаторам этого спортивного мероприятия. Поздравляю победителей с достойной игрой и желаю командам дальнейшей плодотворной работы и успешного выступления на следующих турнирах!», — сказал в своем выступлении Александр Жукаев.

Президент Федерации баскетбола Рязанской области вручил две путёвки на Финал Кубка России по баскетболу 3×3 командам:

— «NNTU-Guns» (Тула). Команда примет участие в соревнованиях в категории «Мужчины»;

— «Moskva» (Москва). Команда примет участие в соревнованиях в категории «Женщины».

Кроме того, состоялось награждение лучших баскетболистов Рязанской области ценными призами от президента Федерации баскетбола Александра Жукаева в следующих номинациях:

Прорыв года среди юношей — Кузнецов Артём (команда «Дельфин», Пронский район);

Прорыв года среди девушек — Еремина Эвелина (команда «Дельфин», Пронский район);

Лучший игрок сезона 2022-2023 среди девушек — Селезнева Анастасия (команда «Оникс», город Рязань);

Лучший игрок сезона 2022-2023 среди юношей — Бушкин Семен (команда «Единство», город Рязань).