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Рязанские промышленники высоко оценили работу экспертов по повышению производительности труда

Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса составил рейтинг удовлетворенности реализацией национального проекта «Производительность труда». Подобные исследования проводятся ежегодно и являются обязательным условием деятельности РЦК в регионе.

Опрос проводит независимые организации среди компаний-участников нацпроекта. На сегодняшний день в Рязанской области их более 86. Учитывается влияние нацпроекта на финансовые результаты предприятия, повышение вовлеченности его сотрудников, уровень знаний и навыков, которые они получили от экспертов РЦК.

«По итогам опроса удовлетворенность нашей работой на уровне 92%, что превышает плановый порог, который установлен на уровне 80%. Это отличный индикатор. Он демонстрирует, что адресная поддержка оказывается на должном уровне», ― отметила руководитель рязанского РЦК Кристина Першина.

По ее словам, важно получать обратную связь о своей работе.

«Такие исследования доказывают, что мероприятия нацпроекта „Производительность труда“ необходимы и полезны для предприятий. Они формируют приверженность культуре бережливого производства и способствуют развитию и нацпроекта в целом, и компаний в частности. В свою очередь, это дает стимул двигаться вперед и выполнять поставленные задачи, в том числе обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным, перед экономикой страны», ― уверена Першина.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ в 2018 году. Нацпроект призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.