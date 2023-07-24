В Рязанской области водитель грузовика наехал на беспилотник

В Рязанской области в воскресенье, 23 июля, водитель грузовика наехал на беспилотник. Об этом сообщила BAZA.

По данным Telegram-канала, беспилотник взорвался под колесами КАМАЗа. Водитель не заметил дрон на проселочной дороге в районе села Тюшево. Рядом с местом происшествия нашли ещё два БПЛА.

«Когда водитель вышел, примерно в 20 метрах он увидел ещё два беспилотника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задние колёса КАМАЗа повреждены.

По предварительным данным, это были квадрокоптеры, которые изготовлены кустарным способом.

Проводится проверка.