Зеленский попросил созвать совет Украина — НАТО по зерновой сделке

Зеленский попросил созвать совет Украина — НАТО по зерновой сделке. Об этом политик заявил в воскресенье, 23 июля.

По словам Зеленского, он попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет для обсуждения кризисных ситуация связанных с зерновой сделкой. Президент Украины отметил, что встреча состоится на днях.

Также на встрече обсудят ситуация на Черном море.

Напомним, Россия приостановила действие зерновой сделки 17 июля. Также с 20 июля суда, идущие в порты Украины, стали считать перевозчиками военных грузов.