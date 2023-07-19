Минобороны: с 20 июля суда, идущие в порты Украины, будут считаться перевозчиками военных грузов

С 20 июля суда, идущие в порты Украины, будут считаться перевозчиками военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны.

Из-за прекращения «черноморской инициативы» все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

Также в ведомстве отметили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.