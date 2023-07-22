В московском ТЦ из-за прорыва трубы с кипятком пострадали 70 человек
В Москве в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в субботу, 22 июля, прорвало трубу с горячей трубой.
В Москве в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в субботу, 22 июля, прорвало трубу с горячей трубой. Информацию опубликовал ряд телеграм-каналов.
По информации Mash, около 70 человек пострадали. По предварительным данным, 20 посетителей заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка.
На месте работают экстренные службы.
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