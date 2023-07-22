В Ленобласти обрушился мост с людьми, есть погибший
При обрушении моста с людьми в городе Луга Ленинградской области погиб человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.
При обрушении моста с людьми в городе Луга Ленинградской области погиб человек. Об этом сообщает
Десять человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии.
По словам свидетеля ЧП, это произошло на ежегодном фольклорном празднике «Ольгины берега». Женщина рассказала, что люди стали забираться на мостик, чтобы лучше увидеть представление. В какой-то момент он не выдержал их и сложился пополам.
Мост находился в недавно открытой пешеходной зоне.