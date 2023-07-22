Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 22
23°
Вск, 23
23°
Пнд, 24
20°
ЦБ USD 90.38 -0.47 22/07
ЦБ EUR 100.66 -1.17 22/07
Нал. USD 88.71 / 90.99 22/07 08:02
Нал. EUR 98.15 / 90.99 21/07 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
После жалоб в СМИ и вмешательства Бастрыкина многодетной матери из Ряз...
Борьба женщины за земельный участок, положенный ей по з...
Вчера 16:13
9 803
Власти хотят вложить 200 млн в самый благоустроенный парк Рязани. На э...
РЗН. инфо попытался разобраться, на что же конкретно мо...
19 июля 15:29
8 126
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
8 456
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
13 218
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Ленобласти обрушился мост с людьми, есть погибший
При обрушении моста с людьми в городе Луга Ленинградской области погиб человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

При обрушении моста с людьми в городе Луга Ленинградской области погиб человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Десять человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии.

По словам свидетеля ЧП, это произошло на ежегодном фольклорном празднике «Ольгины берега». Женщина рассказала, что люди стали забираться на мостик, чтобы лучше увидеть представление. В какой-то момент он не выдержал их и сложился пополам.

Мост находился в недавно открытой пешеходной зоне.