В Ленобласти обрушился мост с людьми, есть погибший

При обрушении моста с людьми в городе Луга Ленинградской области погиб человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

При обрушении моста с людьми в городе Луга Ленинградской области погиб человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Десять человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии.

По словам свидетеля ЧП, это произошло на ежегодном фольклорном празднике «Ольгины берега». Женщина рассказала, что люди стали забираться на мостик, чтобы лучше увидеть представление. В какой-то момент он не выдержал их и сложился пополам.

Мост находился в недавно открытой пешеходной зоне.