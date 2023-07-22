Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации против коронавируса

Минздрав России предложил отменить массовую вакцинацию против COVID-19. Однако прививки делать будут уязвимым категориям граждан. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минздрав России предложил отменить массовую вакцинацию против COVID-19. Однако прививки делать будут уязвимым категориям граждан. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предложение вызвано формированием высокого уровня коллективного иммунитета против COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации.

К уязвимым категориям граждан, которых продолжат вакцинировать, относятся: люди старше 18 лет, не переболевшие COVID-19 и/или не вакцинированные, люди 60 лет и старше, граждане с хроническими заболеваниями, в том числе ‎бронхолегочной системы, с туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, люди с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями.