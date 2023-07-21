Задержан Игорь Гиркин-Стрелков по делу об экстремизме

Задержан Игорь Гиркин-Стрелков. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

Ему, по словам жены, выдвинули обвинения по статье «Экстремизм».

Уточняется, что в апреле Игоря Гиркина-Стрелкова проверяли по статье о дискредитации ВС РФ.

По данным канала, тогда в полицию обратилась москвичка, которую возмутили публикации экс-министра обороны ДНР в соцсетях, а также его «Клуб рассерженных патриотов», где тот «в открытую критикует руководство страны».

Также заявительница недовольна, что Гиркин-Стрелков собирает деньги на нужды СВО и не отчитывается, куда они потом идут.

Фото: SHOT