Редакция РЗН. Инфо проверила, насколько безопасны аттракционы в Рязани и на чем можно прокатиться в парках города

Редакция РЗН. Инфо проверила, насколько безопасны аттракционы в Рязани и на чем можно прокатиться в парках города. Поводом послужили недавние происшествия в российских парках развлечений.

Двадцать человек пострадали во время работы карусели в Оренбурге. В подмосковном Орехово-Зуеве у аттракциона упала кабина, а в Новороссийске посетители зависли на колесе обозрения.

Аттракционы в России продолжают ломаться. Кто выдает разрешения на эксплуатацию горок и каруселей, насколько серьезно проводят проверку и чем рискуют люди, готовые прокатиться?

Где адреналин?

На территории Рязани больше 40 аттракционов: стационарные — карусели с механизмами, нестационарные — переносные батуты. Все они расположены в парках и скверах города.

Чтобы получить разрешение на работу, аттракциону нужно пройти ежегодную проверку. Разрешение на эксплуатацию выдает гостехнадзор, проверки проводят его сотрудники совместно с прокуратурой.

Для того, чтобы на аттракционах разрешили катать посетителей, качели должны быть качественно смонтированы, стоять на безопасном расстоянии. Обязательны ограждения и таблички с информацией. Проверяющие также должны смотреть безопасность источников электропитания и устройства фиксации пассажиров. Также на каруселях не должно быть деталей, о которые могут пораниться катающиеся люди.

«Прио-Лэнд»

Некоторое время назад в Прио-Ленде были аттракционы, прокатиться на которых выстраивались очереди из взрослых. Теперь же парк развлечений рассчитан исключительно на детей, захватывающие дух карусели убрали. Родители, если покупают билеты на аттракционы, то по необходимости: до восьми лет отправлять ребенка одного кататься нельзя.

Всего аттракционов в «Прио-Лэнде» 19, включая тир и батуты. Таблички с правилами поведения и безопасности висят перед каждым аттракционом. Работники перепроверяют крепления пассажиров два раза перед запуском карусели, проводят инструктаж, следят за работой аттракциона, находясь рядом с пультом управления.

Прио-Лэнд — неплохое место для прогулки с детьми младшего и среднего школьного возраста.

Цены в парке демократичные. От 70 рублей (детский тариф) до 120 рублей (взрослый тариф). Минус: иногда приходится ждать других посетителей, чтобы карусель заполнилась.

ЦПКиО

На территории центрального парка установлены надувные батуты, огорожена площадка для детей на велосипедах, самокатах и роликах. На ограждении при входе есть табличка с техникой безопасности. Дети могут изучить правила дорожного движения в игровой форме и покататься на самокатах в бесплатном автогородке. Раньше там можно было ездить на электромобилях, но из-за санкций сломанные итальянские машины перестали ремонтировать.

Также на территории парка есть детский поезд. Поезд едет медленно, прохожим сигналит. Путешествие в 500 метров обойдется в 250 рублей.

Все аттракционы расчитаны на детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.

Право-Лыбедский бульвар

На Право-Лыбедском бульваре, совсем недалеко от горки, которую администрация города обещала демонтировать, стоят батуты двух видов (надувной и со страховкой) и механическая карусель. На механической карусели прокатиться стоит 200 рублей. Также есть машинки для самых маленьких посетителей. Таблички с правилами поведения на аттракционах не такие большие, как в «Прио-Лэнд» и ЦПКиО, но заметны.

Рязань крайне бедна на аттракционы, в городе нет даже колеса обозрения. А это один из самых привлекательных аттракционов для туристов. Любителям адреналина старше четырнадцати лет в «Прио-Лэнд» делать нечего. А уж тем более в городских скверах — там оборудованы исключительно детские аттракционы.

С одной стороны, в Рязани аттракционы явно безопасны. Сложно получить травму, если кататься не на чем. Но может лучше установить современные и качественные аттракционы, чтобы привлечь горожан и туристов в наш город?

Автор: Катерина Земляницина