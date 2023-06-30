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Рязанская мэрия демонтирует горку на Лыбедском бульваре

Рязанская мэрия демонтирует горку на Лыбедском бульваре. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Как отметили в администрации города, демонтаж горки на детской площадке проведут до конца июля.

Кроме того, в мэрии добавили, что новую горку устанавливать в этом году не планируют.

Напомним, в январе 2023 года 11-летний ребенок получил перелом четырех позвонков после катания с горки на Лыбедском бульваре. После инцидента прокуратура назначила проверку. Детский омбудсмен области рекомендовала тогда властям демонтировать горку.

Отметчается, что на данный момент пользоваться горкой нельзя.