Рязанская мэрия демонтирует горку на Лыбедском бульваре
Рязанская мэрия демонтирует горку на Лыбедском бульваре. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.
Как отметили в администрации города, демонтаж горки на детской площадке проведут до конца июля.
Кроме того, в мэрии добавили, что новую горку устанавливать в этом году не планируют.
Напомним, в январе 2023 года 11-летний ребенок получил перелом четырех позвонков после катания с горки на Лыбедском бульваре. После инцидента прокуратура назначила проверку. Детский омбудсмен области рекомендовала тогда властям демонтировать горку.
Отметчается, что на данный момент пользоваться горкой нельзя.