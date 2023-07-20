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Путин продлил указ о мерах в ответ на санкции до конца 2025 года

Путин продлил указ о мерах в ответ на санкции до конца 2025 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации.

Предыдущая версия указа действовала до 31 декабря 2023 года, теперь срок продлен до 31 декабря 2025 года.

Согласно указу, приостановлен вывоз более 200 наименований товаров и оборудования, попавших в страну из-за рубежа. Среди них телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, техника для сельского хозяйства и другие. Запрет не касается продукции, перемещаемой через границу для личного пользования.

Действие ограничений распространяется на все зарубежные страны, кроме государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.