Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть

Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент продлил указ о введении ответных мер России на нефтяные санкции до 31 декабря 2023 года. Он начал действовать с 1 февраля.

Согласно указу, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются в те страны, где используется прямо или косвенно механизм фиксации предельной цены.

Напомним, в декабре 2022 года президент подписал указ о введении ответных мер на санкции против России, их действие должно было закончиться 1 июля 2023 года.