Рязанца осудили за повторную езду в пьяном виде

Рязанца осудили за повторную езду в пьяном виде. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина 21 июля 2022 года уже был осужден за управление транспортом в нетрезвом виде. В ночь на 1 декабря 2022 рязанец вновь сел за руль пьяным. Когда мужчина ехал по автодороге Р-132 Золотое Кольцо, его остановили сотрудники ГИБДД Рязанского района.

Злоумышленник прошел медицинское освидетельствование. У него обнаружили 0,175 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха.

Подсудимый полностью признал вину в совершенном и раскаялся.

Ему назначили наказание по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также рязанца лишили водительских прав на два года.

Приговор в законную силу не вступил.