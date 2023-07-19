Рязанский суд оставил в СИЗО экс-сенатора Ирину Петину

В среду, 19 июля, рязанский областной суд оставил без изменений приговор Советского районного суда экс-сенатору и бывшей замминистра здравоохранения региона Ирине Петиной.

Следствие считает виновной Ирину Петину по двум преступлениям — получение взяток в особо крупном размере. Прокуратура просила оставить обвиняемую под стражей до 9 сентября, так как она может скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей и уничтожить улики.

Сторона защиты представила суду материалы и сообщила, что все доказательства голословные и никаких доводов в получении взяток нет. Адвокаты Петиной просили отменить решение Советского суда и избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде или изменить на домашний арест.

Экс-сенатор просила изменить ей меру пресечения, так как не считает себя виноватой в преступлениях.

«У меня было достаточно времени, чтобы скрыться от следствия. Я не продавала имущество, не выводила средства, не покупала никуда билеты. Я добровольно являлась в органы дознания и давала показания. Находилась безвыездно в Рязани, готова была прийти по первому требованию к следователю и дать показания по данному уголовному делу. В течение 2022 и 2023 годов я не пыталась связаться ни с одним участником этого дела. С момента сложения полномочий я являюсь безработной, у меня отсутствует какой-либо административный рычаг, чтобы повлиять или надавить на свидетелей по делу.», — отметила Петина.

Судья оставил без изменения решение Советского районного суда. Ирину Петину оставили в СИЗО до 9 сентября.

Напомним, 11 июля в рамках расследования дела суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу Ирины Петиной. Ее так же, как и Грекова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.