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Адвокат Логунова прокомментировал прекращение работы с подзащитным

Адвокат Иван Беззубцев, представлявший в суде интересы Александра Логунова, рассказал РЗН. Инфо, что перестал работать с подзащитным. Приводим его комментарий целиком.

«В виду требований о соблюдении адвокатской тайны я не сообщаю причины, по которым не могу принимать участие в судебном разбирательстве в своем прежнем статусе по известному делу.

Так, согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“ адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю.

Пункт 5 статьи 6 Кодекса профессиональной этики адвоката предусматривает распространение правил сохранения профессиональной тайны, в том числе на факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; сведения, полученные адвокатом от доверителей; информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания юридической помощи; любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи.

Однако в качестве исключения из данного правила Кодекс профессиональной этики адвоката предусматривает право адвоката использовать без согласия доверителя сообщенные ему сведения в объеме, который адвокат считает разумно необходимым для обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора между ним и доверителем или для своей защиты по возбужденному против него дисциплинарному производству или уголовному делу.

Не стоит в данном факте искать какие-то теории заговора и конфликты, иногда это простые вопросы находящиеся в плоскостях занятости и целесообразности, и это не повод пускаться в пустые обсуждения и сплетни».

Ранее появилась информация, что Логунов расторг договор с одним их своих защитников.