Логунов отказался от одного из защитников

Логунов расторг договор с одним их своих защитников. Об этом РЗН. инфо рассказала мать убитой Елены Логуновой Наталья Кошелева.

В железнодорожном районном суде в среду, 19 июля, состоялось очередное заседание по делу об убийстве рязанки Елены Логуновой. Корреспонденту РЗН. инфо мать убитой Елены рассказала, что прошлое заседание перенесли из-за того, что подсудимый отказался от участия в процессе одного из своих защитников Ивана Беззубцева. Второй адвокат Алексей Уваров предоставил справку о болезни.

19 июля суд заслушал доводы обвинения и со следующего заседания предоставит слово защите. Следующее заседание объявлено 26 июля.

Напомним, с 4 апреля в рязанском железнодорожном суде проходят заседания по делу об убийстве Елены Логуновой