Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
25°
Срд, 19
20°
Чтв, 20
22°
ЦБ USD 90.69 0.27 19/07
ЦБ EUR 102.03 0.38 19/07
Нал. USD 88.35 / 91.35 18/07 16:00
Нал. EUR 99.25 / 101.79 18/07 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
4 832
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
9 718
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
14 554
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
13 587
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанцы пожаловались, что после ремонта дороги на Первомайском проспекте вода после дождя стала затапливать дворы

Рязанцы пожаловались, что после ремонта дороги на Первомайском проспекте вода после дождя стала затапливать дворы. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани Вконтакте».

«Проблема с осадками во дворах домов по адресу Первомайский проспект № 57 и № 53 уже давно стоит очень остро, так как колодцы либо не справляются, либо не работают. Теперь после ремонта дорог вода, уходящая со стороны дороги от Площади Победы, стала заливаться в этот двор», — написал автор поста.

Автор отметил, что из-за затопленного двора людям тяжело выйти из дома.