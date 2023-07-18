Рязанцы пожаловались, что после ремонта дороги на Первомайском проспекте вода после дождя стала затапливать дворы
Рязанцы пожаловались, что после ремонта дороги на Первомайском проспекте вода после дождя стала затапливать дворы. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани Вконтакте».
«Проблема с осадками во дворах домов по адресу Первомайский проспект № 57 и № 53 уже давно стоит очень остро, так как колодцы либо не справляются, либо не работают. Теперь после ремонта дорог вода, уходящая со стороны дороги от Площади Победы, стала заливаться в этот двор», — написал автор поста.
Автор отметил, что из-за затопленного двора людям тяжело выйти из дома.