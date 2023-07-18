Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
25°
Срд, 19
20°
Чтв, 20
22°
ЦБ USD 90.69 0.27 19/07
ЦБ EUR 102.03 0.38 19/07
Нал. USD 88.4 / 91.75 18/07 18:55
Нал. EUR 99.2 / 101.79 18/07 16:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
4 913
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
9 795
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
14 633
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
13 665
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
На Первомайском проспекте установили временную остановку

На Первомайском проспекте установили временную остановку. Об этом сообщили на сайте мэрии.

На время проведения ремонтных работ магистральных тепловых сетей на Первомайском проспекте организовали временную остановку общественного транспорта. Новая остановка расположена по направлению движения транспорта в сторону площади Ленина и находится около здания Дома общественных организаций.

Также на время проведения ремонта оборудовали временный пешеходный переход на пересечении Первомайского проспекта и улицы Павлова.

После окончания работ общественный транспорт возобновит посадку и высадку пассажиров на остановке «Дом Художника».

Напомним, второй этап капитального ремонта магистральных тепловых сетей на Первомайском проспекте начался 15 июля. В связи с этим до 24.00 16 августа движение частного транспорта закрыто на участке от дома № 25 до дома № 17. Проезд возможен только для городского пассажирского транспорта по крайним полосам в сторону площади Победы и в сторону площади Ленина.