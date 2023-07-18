На Первомайском проспекте установили временную остановку

На Первомайском проспекте установили временную остановку. Об этом сообщили на сайте мэрии.

На время проведения ремонтных работ магистральных тепловых сетей на Первомайском проспекте организовали временную остановку общественного транспорта. Новая остановка расположена по направлению движения транспорта в сторону площади Ленина и находится около здания Дома общественных организаций.

Также на время проведения ремонта оборудовали временный пешеходный переход на пересечении Первомайского проспекта и улицы Павлова.

После окончания работ общественный транспорт возобновит посадку и высадку пассажиров на остановке «Дом Художника».

Напомним, второй этап капитального ремонта магистральных тепловых сетей на Первомайском проспекте начался 15 июля. В связи с этим до 24.00 16 августа движение частного транспорта закрыто на участке от дома № 25 до дома № 17. Проезд возможен только для городского пассажирского транспорта по крайним полосам в сторону площади Победы и в сторону площади Ленина.