В Рязани на Первомайском проспекте закроют движение для автомобилей

В Рязани на Первомайском проспекте закроют движение для автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что в субботу, 15 июля, начинается второй этап капитального ремонта магистральных тепловых сетей по Первомайскому проспекту.

С 23:00 14 июля до 24:00 16 августа закроют движение частного транспорта от дома № 25 (Военный госпиталь) до дома № 17 (Дом общественных организаций). Городской пассажирский транспорт сможет передвигаться по крайним полосам в сторону площади Победы и в сторону площади Ленина.

Владельцам личных автомобилей предлагаются альтернативные варианты объезда — через улицу Семинарскую или «Горбатый» мост. На участке по улице Маяковского от улицы Кудрявцева до улицы Краснорядской организуют двухстороннее движение.

Уточняется, что на время ремонтных работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.