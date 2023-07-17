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В Рязани 18 июля отключат холодную воду на шести улицах

18 июля рязанцы, проживающие на ряде улиц, останутся без холодной воды. Об этом сообщается на сайте мэрии.

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:

  • улица 10-я Линия, дома с № 1 по № 39 (нечетная сторона), с № 2 по № 50 (четная сторона);
  • улица 11-я Линия, дома с № 1 по № 49 (нечетная сторона), с № 2 по № 52 (четная сторона);
  • улица 12-я Линия, дома с № 1 по № 55 (нечетная сторона), с № 2 по № 68 (четная сторона);
  • улица Осипенко, дома с № 33 по № 67 (нечетная сторона), с № 38 по № 72 (четная сторона);
  • улица Островского, дома с № 58 по № 120 (четная сторона);
  • улица Шереметьевский проезд, дома № 8, № 12, № 14, № 16.

Напомним, что 18 июля в Рязани отключат также горячую воду на 19 улицах.