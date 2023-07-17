В Рязани 18 июля отключат горячую воду на 19 улицах
В Рязани во вторник, 18 июля, отключат горячую воду на 19 улицах из-за плановых профилактических работ на системах и объектах теплоснабжения. Об этом
Ресурса не будет с 18 по 29 июля по адресам:
- Кальная, дома №№ 11 (детсад № 26), 17 (школа № 73), 15;
- Быстрецкая, дома №№ 26 (детсад № 36), д19 корп. 1, 20, 23, 24, 25;
- Есенина, дом № 1б;
- Касимовское шоссе, дом № 13;
- Новая, дома №№ 68/22, 84;
- площадь Попова, дом № 6/6;
- Попова, дома №№ 18, 19/43, 22/51;
- Радиозаводская, дом № 1, дома №№ 1 корп. 1, 2, 11/27;
- Электрозаводская, дом № 51;
С 18 по 31 июля горячую воду отключат на улицах:
- Березовая, дома №№ 1и (детсад № 43), 1, 1 корп. 1, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1л, 1 м, 1н, 2, 3, 3 корп. 1, 4, 6, 8, 10, 12;
- Щорса, дома №№ 33а (детсад № 116), 1, 2а, 2б, 2 В, 5, 33/9, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2;
- Гоголя, дома №№ 37 корп. 1 (детсад № 136), 29, 31, 33, 33 корп. 1, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 35 корп. 3, 37, 39, 43/26, 45, 45 корп. 1, 45 корп. 2;
- Черновицкая, дома №№ 25а (детсад № 143), 32а (детсад № 145), 23а (школа № 64), 19, 19 корп. 1, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 23 корп. 3, 25, 25 корп. 1, 25 корп. 2, 27, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 27 корп. 3, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 корп. 3, 36, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 38 корп. 3;
- Нахимова, дома №№ 1 (школа № 57), 3, 3 корп. 1, 6 корп. 1, 66 корп. 2, 68;
- Корнилова, дом № 2Б;
- Котовского, дом № 1/3;
- Кутузова, дома №№ 12 корп. 1, 46 (Рязанский многопрофильный колледж), 46 корп. 1;
- Мусоргского, 67 (Рязанский многопрофильный колледж), 66, 68 корп. 1, 68 корп. 2;
- Ушакова, дом № 2б.