В рязанской мэрии заявили, что не станут пускать новый транспорт по старому маршруту № 88

Редакции РЗН. инфо в рязанской мэрии сообщили, что взамен маршрутки № 88 пускать новый транспорт не планируют.

В городской администрации отметили, что в июне 2023 года изменили движение маршрутки № 88 в целях снижения дублирования пути следования автобуса № 7.

Рязанцы, проживающие на Народном бульваре и улице Великанова, рассказали РЗН. инфо, что теперь, чтобы доехать до центра без пересадок, нужно долго ждать троллейбус № 10, так как больше ничего через них не проезжает.

В рязанской мэрии сообщили, что жители Московского могут доезжать без пересадок до площади Ленина на автобусах №№ 7, 47 и 68, а также на троллейбусе № 10.

«В будние дни на троллейбусном маршруте № 10 планируется работа десяти троллейбусов с интервалом движения в часы пик 11 минут», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в администрации города подчеркнули, что увеличивать количество троллейбусов № 10 и пускать новый маршрут взамен маршрутки № 88 не планируется.

Также в ведомстве отметили, что в 2024 году запланировано увеличить до 15 автобусов на маршруте № 7.

Напомним, в начале июня маршрутка № 88 начала ездить через Горрощу.