В Москве на земле нашли брошенного годовалого ребенка
В Москве около одного из жилых домов на улице Сельскохозяйственной прохожие обнаружили годовалого ребенка.
В Москве около одного из жилых домов на улице Сельскохозяйственной прохожие обнаружили годовалого ребенка. Об этом сообщает прокуратура столицы в телеграм-канале.
Мальчик лежал на земле, завернутый в одежду и с пакетом продуктов под головой. Видимых телесных повреждений у ребенка нет, его передали для осмотра медикам.
Личность ребенка устанавливается, ищут его родителей.