Доли Danone и «Балтика» перешли во временное управление России

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России. Об этом говорится на
Таким образом, переходят 83 292 493 тысяч обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, а также 85 тысяч акций «Данон Трейд».
Также документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юрлиц, в отношении которых вводится временное управление. 98,56% долей «Балтики», которые переходят во временное управление Росимущества, принадлежат шведской компании Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% — «Хоппи Юнион», а 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.