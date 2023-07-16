Доли Danone и «Балтика» перешли во временное управление России

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России. Об этом говорится на правовом портале , документ опубликован в воскресенье, 16 июля.

Таким образом, переходят 83 292 493 тысяч обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, а также 85 тысяч акций «Данон Трейд».

Также документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юрлиц, в отношении которых вводится временное управление. 98,56% долей «Балтики», которые переходят во временное управление Росимущества, принадлежат шведской компании Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% — «Хоппи Юнион», а 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.