Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 16
23°
Пнд, 17
26°
Втр, 18
25°
ЦБ USD 90.12 -0.06 15/07
ЦБ EUR 101.2 0.52 15/07
Нал. USD 87.3 / 91.24 15/07 08:08
Нал. EUR 96.3 / 91.24 15/07 08:08
Новости
Итоги года New
Публикации
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
3 770
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
8 765
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
13 603
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
12 648
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Доли Danone и «Балтика» перешли во временное управление России
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России. Об этом говорится на правовом портале, документ опубликован в воскресенье, 16 июля.

Таким образом, переходят 83 292 493 тысяч обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, а также 85 тысяч акций «Данон Трейд».

Также документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юрлиц, в отношении которых вводится временное управление. 98,56% долей «Балтики», которые переходят во временное управление Росимущества, принадлежат шведской компании Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% — «Хоппи Юнион», а 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.