В Рязани спасатели сняли кота с вершины березы
В Рязани кот выпал из окна шестого этажа дома и забрался на уровень седьмого этажа по березе. Его спасли сотрудники МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева, сообщается в группе отряда в пятницу, 14 июля.
В Рязани кот выпал из окна шестого этажа дома и забрался на уровень седьмого этажа по березе. Его спасли сотрудники
«Зверек изначально выпал из окна 6-го этажа и забрался на уровень 7-го этажа по березе, чем осложнил процедуру своего спасения. Однако, невзирая на это и на дождь, спасателям удалось снять кота и передать его владельцам», — сообщается в посте.