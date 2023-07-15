На Ряжском шоссе «Жигули» попали в ДТП
В Рязани на Ряжском шоссе произошло ДТП с участием двух легковушек, столкнулись «Жигули» и иномарка. Фото с места аварии опубликованы в группе «Подслушано у водителей Рязани».
В Рязани на Ряжском шоссе произошло ДТП с участием двух легковушек, столкнулись «Жигули» и иномарка. Фото с места аварии опубликованы в группе «Подслушано у водителей Рязани» в субботу, 15 июля.
«Ряжское шоссе, в районе „Каскада“ ДТП, собирается пробка», — сообщается в посте.
Подробности уточняются.