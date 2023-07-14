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В Рязани заметили желтый внедорожник с капибарами

Фотографии желтого внедорожника с капибарами разместили рязанцы в соцсетях. Они насчитали двенадцать плюшевых капибар, которых провезли по городу.

Оказалось, что игрушек везли на IT-соревнования. Об этом РЗН. Инфо рассказали организаторы мероприятия: редакция обратилась к ним за пояснениями, увидев на внедорожнике надпись IT’s Tinkoff CTF (Capture The Flag).

Как уточнили редакции, в Рязани 15 и 16 июля будут проходить соревнования по спортивному хакингу, в которых участвуют как эксперты по кибербезопасности, так и непрофильные IT-специалисты.

Все задания CTF написаны профессиональными юмористами и построены на известных песнях, фильмах, мемах и персонажах.

Соревнования пройдут в онлайн- и офлайн-форматах — в тех городах, где есть Тинькофф Центр Разработки (крупные региональные IT-хабы для разработчиков Тинькофф), в том числе и в Рязани.

Маскотом CTF стала капибара. По словам организаторов, они старались подходить к мероприятию «максимально неформально», поэтому кампания по продвижению соревнований также выстроена вокруг всем известных мемов.

В городе появились плакаты «Помогите удалить стыдный тред из соцсети» или «Требуется создатель программы для поиска всех бархатных тяг и подкрадуль». Ролик с капибарой и надписью «Помоги Гале с отменой» крутится на digital-экранах на улице Гагарина и на Первомайском проспекте.