Представители ЧВК «Вагнер» провели инструктаж для сил теробороны Белоруссии
Представители ЧВК «Вагнер» провели инструктаж для сил теробороны Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны в Telegram-канале.
Занятия проводятся под Осиповичами в Могилевской области.
«Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине», — указано в сообщении.
Отмечается, что бойцы стали инструкторами по ряду военных дисциплин.
Напомним, 13 июля колонну с представители ЧВК заметили на трассе М-4 по направлению в сторону Москвы в сопровождении полиции.