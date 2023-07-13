В Рязани прошел пикет против застройки Кремля

В среду, 12 июля, в рязанском парке Братства по оружию прошел пикет против застройки Кремля. По факту — этот пикет был против вообще точечной застройки. По подсчетам корреспондента РЗН. Инфо, в парк пришли около 50 человек.

Рязанцы встали с плакатами: «Точечной застройке нет!», «Жены участников СВО против точечной застройки», «Оставим зеленую зону нашим детям!» и другими.

«Мы обращаемся к губернатору Рязанской области, Павлу Малкову, и просим отстоять желание народа на сохранение культурного наследия Рязани. Вы ведь человек из народа, жители города сами выбрали вас», — такие речи звучали на мероприятии.

Также собравшиеся выступили против застройки дворов в поселке Шлаковый, постройки многоэтажек в Дягилеве, застройки Комсомольского парка. Призвали директоров строительных компаний парковать машины вне парковок.

Пикет был согласован с администрацией города.