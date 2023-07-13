В хранилище рязанского «Прио-Внешторгбанка» произошло хищение
В хранилище рязанского «Прио-Внешторгбанка» произошло хищение. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе учреждения.
Инцидент произошел в июне.
«Обстоятельства произошедшего установлены. Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия. Инцидент неприятный, но по своим последствиям в масштабах деятельности банка не существенный», — отметили в банке.
По информации Telegram-канала «Усы Куракиной», было вскрыто несколько ячеек клиентов. Их содержимое было похищено.