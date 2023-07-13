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В хранилище рязанского «Прио-Внешторгбанка» произошло хищение

В хранилище рязанского «Прио-Внешторгбанка» произошло хищение. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе учреждения.

Инцидент произошел в июне.

«Обстоятельства произошедшего установлены. Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия. Инцидент неприятный, но по своим последствиям в масштабах деятельности банка не существенный», — отметили в банке.

По информации Telegram-канала «Усы Куракиной», было вскрыто несколько ячеек клиентов. Их содержимое было похищено.