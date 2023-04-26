Бывшее здание гимназии № 5 планируют капитально отремонтировать за два года

В 2024—2025 годах планируют провести капремонт бывшего здания гимназии № 5, находящегося на улице Гагарина, № 158. Об этом РЗН. инфо сообщила администрация в ответе на запрос.

В мэрии отметили, что здание находится в удовлетворительном состоянии и на данный момент уже включено в программу капремонта школ на 2024-2025 годы.

«В рамках программы капитального ремонта общеобразовательных организаций будет выполнен ремонт здания с заменой инженерных сетей и систем жизнеобеспечения, благоустройство территории, реализованы мероприятия по усилению мер антитеррористической безопасности», — говорится в ответе.

Кроме того, в мэрии добавили, что решение о дальнейшем использовании бывшего здания гимназии № 5 будет принято только после перевода учеников гимназии № 2, которые сейчас обучаются там.