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В Путятинском районе размыло недавно отремонтированный мост

Жители Путятинского района рассказали, что недавно отремонтированный мост через речку Волово размыло. Об аварийном состоянии моста жители написали в комментариях Telegram-канала Павла Малкова.

Как рассказали пользователи, после недавних дождей мост пришел в негодность. Теперь жители ближайших населенных пунктов отрезаны от трассы.

«В речку были смыты несколько машин со щебнем. Лучше бы дорогу засыпали. А теперь ни дороги, ни моста у нас нет», — замечает пользователь.

Администрация Путятинского района в начале июня отдельным постом у себя на странице отчиталась, как отремонтировала мост через речку Волово. Губернатор озвучил проблему в прямом эфире и «уже к 3 июня мост отремонтировали». В посте также написано, что на место выезжала администрация, а качеством работ местные жители остались довольны.

Однако местные жители говорят, что их никто о впечатлениях не спрашивал, мост отремонтировали всего за несколько часов. В комментариях в июне жители ужасались качеству работ и предупреждали власти, что мост смоет после первых сильных дождей. Так и произошло: в начале июня «ремонт» смыло в речку.