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Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО

Украину пригласят в НАТО по единогласному решению всех членов альянса и при выполнении всех условий. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг, сообщило РИА Новости.

«Мы приняли очень серьезный пакет поддержки из трех элементов… Также мы сможем пригласить Украину (в альянс — ред.), когда союзники решат, что условия для этого соблюдены», — приводит РИА Новости слова генсека.

Отмечается, что Столтенберг не назвал никаких сроков возможного приглашения.

Ранее в США завили, что Украина не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе. Также Столтенберг пообещал на саммите в Вильнюсе (11 -12 июля) приблизить Украину к НАТО.