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Столтенберг пообещал приблизить Украину к НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, что на предстоящем саммите в Вильнюсе (11-12 июля) Украину приблизят к НАТО. Об этом сообщает Life.

Лидеры стран-участниц альянса утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к военному блоку.

Пакет будет включать в себя несколько составляющих. В частности, на саммите утвердят многолетний план помощи для приведения ВСУ в полное соответствие стандартам альянса. Также создадут Совет «НАТО — Украина».