К 2030 году МРОТ в России могут увеличить в два раза

Минтруд России планирует увеличить МРОТ в два раза к 2030 году. Об этом сообщила газета « Известия ».

Отмечается, что на данный момент ведомство представило законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей c 1 января 2024 года. В статье указано, что это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума.

По расчетам Центрального экономико-математического института РАН, для повышения МРОТ вдвое к 2030 году может потребоваться около 2,4 триллиона рублей. Сумму могут аккумулировать за счет средств Фонда национального благосостояния России и прогрессивного налогообложения.