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В России банки снизили ипотечные ставки
Российские банки начали предлагать особые условия кредитования. Ряд банков внезапно заявили, что существующие процентные ставки по ипотеке снизятся сразу на 0,4%.

Российские банки начали предлагать особые условия кредитования. Ряд банков внезапно заявили, что существующие процентные ставки по ипотеке снизятся сразу на 0,4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

"На фоне существующей риторики о возможном повышении ключевой ставки на очередном заседании Центробанка в июле, такое решение о снижение ипотечных ставок стало неожиданностью для участников рынка", — рассказала замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

За счет изменения условий кредитования банками за последние два месяца средняя ставка по ипотеке на вторичное жилье снизилась с 11,48% в апреле текущего года до 11,21% в июне, на новостройки — с 6,96% до 6,84%.

При крупных долгосрочных кредитах даже незначительное снижение процентной ставки способно существенно повлиять на долговую нагрузку потенциальных заемщиков, отметила Решетникова.

По ее словам, часть банков также продлили акции по выдаче ипотеки с минимальным первоначальным взносом и дисконту к действующим льготным программам.