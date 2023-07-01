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Рязанцев просят помочь в поисках пропавшего 35-летнего жителя Моршанска
Алексей Владимирович Дичкин 1988 года рождения, житель Моршанска Тамбовской области, пропал 26 июня, с тех пор его местонахождение неизвестно. О поисках сообщается в группе «ЛизаАлерт».

Алексей Владимирович Дичкин 1988 года рождения, житель Моршанска Тамбовской области, пропал 26 июня, с тех пор его местонахождение неизвестно. О поисках сообщается в группе «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, мужчина может находиться в Рязани и Рязанской области.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.

Одежда: предположительно темно-синяя рубашка, камуфляжный костюм в черно-серых тонах, коричневые кроссовки.

О местонахождении мужчины просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.