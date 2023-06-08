Экс-генсекретарь НАТО: некоторые страны альянса могут направить войска в помощь Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО (2009-2014 годы) Андерс Фог Расмуссен предполагает, что некоторые страны альянса могут направить войска в помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Если НАТО не сможет прийти к ясному пути продвижения Украины вперед, существует серьезная вероятность того, что некоторые страны примут меры в индивидуальном порядке», — приводит в среду слова экс-генсека НАТО газета The Guardian.

Он отметил, что если Киев ничего не получит на июльском саммите НАТО, то Польша и страны Прибалтики могут разместить свои силы на территории Украины.

Журналисты отмечают, что действующий генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 6 июня заявил, что страны-члены НАТО на предстоящей встрече договорятся об активизации помощи Украине.

Ранее сообщалось о том, что Столтенберг назвал обсуждение членства Украины в НАТО в случае ее поражения в конфликте с Россией — бессмысленным.