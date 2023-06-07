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Йенс Столтенберг назвал обсуждение членства Украины в НАТО в случае ее поражения бессмысленным

Йенс Столтенберг назвал обсуждение членства Украины в НАТО в случае ее поражения бессмысленным. Об этом он заявил на форуме в Брюсселе.

«Самое важное сегодня — обеспечить, что Путин не выиграет и что Украина сохранится как суверенное государство, поскольку в противном случае, если Украина не будет иметь возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще», — сказал политик.

Столтенберг считает, что в этой ситуации НАТО стоит демонстрировать единство в поддержке киевских властей.