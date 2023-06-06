В Рязани в ДТП с автобусом пострадала женщина
В Рязани в ДТП с автобусом пострадала женщина. Об этом сообщили в рязанском управлении МВД.
Авария произошла во вторник, 6 июня, примерно в 13:30, около дома № 30/26 по Первомайскому проспекту.
По предварительной информации, 39-летний житель Смоленской области на Nissan X-Trail столкнулся с автобусом «ЛиАЗ», которым управлял 46-летний водитель.
В результате аварии 58-летняя пассажирка автобуса получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.