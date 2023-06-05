В Сасовском ММЦ назначили нового главврача
Юлия Колчева уволилась с должности главного врача Сасовского ММЦ. Глава администрации города Евгения Рубцова 5 июня отметила, что медик ушла по собственному желанию.
Вместо нее исполнять обязанности главврача будет Вагид Махмудов. Его 5 июня представила замминистра здравоохранения региона Лиана Сошкина.
Врач родом из Кыргыстана. В 2009 году он устроился работать онкологом в Сасовский медицинский центр. В 2012 году стал и.о. заведующего кабинетом гемодиализа. В 2021 году — заведующим Центра амбулаторной онкологической помощи.
Ранее сообщалось, что Юлия Колчева сохранила свой пост главврача Сасовского ММЦ после приговора по уголовному делу.