Главврач Сасовскоого ММЦ сохранила свой пост после приговора по уголовному делу

Ее обвиняли по статье «за злоупотребление должностными полномочиями».

Главврачу Сасовской ММЦ Юлии Колчевой вынесли приговор по статье «за злоупотребление должностными полномочиями».

По словам собственного источника, Колчева во время ковида выписывала премии сотрудникам, которые позже отдавались ей обратно. После чего главврач Сасовского ММЦ направляла эти деньги на обеспечение ковидного госпиталя. Всего таким образом главврач начислила премий на 170 тысяч рублей. Как отметил собственный источник, деньги женщина вернула.

В ноябре 2022 года в Сасовском районном суде прошло предварительное слушание по делу использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ст. 285 ч. 1 УК РФ).

Собственный источник добавил, что уголовное дело прекратили, а Колчеву приговорили к штрафу в 38 тысяч рублей.

Юлия Колчева также депутат сасовской гордумы.