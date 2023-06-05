В Рязани выставили на продажу здание «Сбербанка» на улице Маяковского
В Рязани выставили на продажу здание «Сбербанка» на улице Маяковского. Лот появился на торговой площадке «Авито».
Помимо нежилого здания площадью 4 267 квадратных метров, продаются здание котельной площадью 51,8 квадратных метров и земельный участок площадью 2995 квадратных метров. Стоимость — 162 253 000 рублей.
Продажа проходит посредством торгов на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».
Также покупателю предстоит заключить с продавцом договор обратной аренды на срок не менее 10 лет.