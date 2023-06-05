В ДТП со «скорой» на Московском шоссе пострадали четыре человека

В ДТП со «скорой» в Рязани пострадали четыре человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла в понедельник, 5 июня, примерно в 10:00, около дома № 51/2 по Московскому шоссе.
По предварительной информации, между собой столкнулись «ГАЗель» и автомобиль «ГАЗ» скорой помощи.
В результате аварии пострадали 59-летний водитель, 52-летний и 75-летний пассажиры автомобиля «ГАЗ». Травмы получила пассажирка «ГАЗели», ее личность устанавливают. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Отмечается, что автомобиль «скорой» ехал со включенными спецсигналами.
Проводится проверка. На месте работают полицейские. В сети появилось видео ДТП.
Также проверку проведет прокуратура Московского района Рязани. Она даст оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также поставит на контроль результаты проверки, проводимой подразделениями УГИБДД УМВД России по региону.