В ДТП со «скорой» на Московском шоссе пострадали четыре человека

В ДТП со «скорой» в Рязани пострадали четыре человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в понедельник, 5 июня, примерно в 10:00, около дома № 51/2 по Московскому шоссе.

По предварительной информации, между собой столкнулись «ГАЗель» и автомобиль «ГАЗ» скорой помощи.

В результате аварии пострадали 59-летний водитель, 52-летний и 75-летний пассажиры автомобиля «ГАЗ». Травмы получила пассажирка «ГАЗели», ее личность устанавливают. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Отмечается, что автомобиль «скорой» ехал со включенными спецсигналами.

Проводится проверка. На месте работают полицейские. В сети появилось видео ДТП.

Также проверку проведет прокуратура Московского района Рязани. Она даст оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также поставит на контроль результаты проверки, проводимой подразделениями УГИБДД УМВД России по региону.